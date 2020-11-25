الإمارات تعلق منح تأشيرات لمواطني 13 دولة عربية وإسلامية

أعلنت الامارات ،اليوم الاربعاء، عن تعليق اصدار تاشيرة الدخول الى 13 دولة منها العراق وسوريا و ايران والصومال.



وأشارت وثيقة أصدرها مجمع أعمال حكومي، التي وزعت على شركات عاملة بالمجمع، إلى منشور من إدارة الهجرة الإماراتية بدأ العمل به يوم 18 تشرين الثاني الجاري.



وقالت إن طلبات الحصول على تأشيرات عمل أو زيارة معلقة للموجودين خارج البلاد من مواطني 13 دولة منها أفغانستان وليبيا واليمن حتى إشعار آخر.



وتابعت أن حظر التأشيرات يسري كذلك على مواطني الجزائر وكينيا والعراق ولبنان وباكستان وتونس وتركيا.



ولم يتضح ما إذا كان هناك أي استثناءات للحظر، ورجح مراقبون ان يكون القرار الاخير له صلة بالوفود الاسرائيلية التي تزور الامارات باستمرار يذكر ان الامارات صادقت على اتفاقية رفع تأشيرات الدخول عن الاسرائيليين وتحرمها عن العرب.



وقال مصدر مطلع “، إن الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات دخول لمواطني أفغانستان وباكستان وعدة دول أخرى لاعتبارات أمنية.



ولم يوضح المصدر ما هي هذه الاعتبارات الأمنية لكنه قال إن الحظر لفترة محدودة.