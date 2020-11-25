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الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020 ساعة 16:02

وزير الصحة الايراني: سيتم توفير 21 مليون جرعة لقاح كورونا

وزير الصحة الايراني: سيتم توفير 21 مليون جرعة لقاح كورونا
اعلن وزير الصحة الايراني سعيد نمكي، سيتم توفير لقاح كورونا لـ 21 مليون شخص في البلاد عبر ثلاثة طرق.

وفي مقابلة مع التلفزيون الايراني اليوم الاربعاء، حول تنفيذ خطة الشهيد سليماني، قال وزير الصحة: تم البدء في هذه الخطة بالتخطيط في مجالات التعليم والتشخيص وزيادة الفحوصات وإدارة الأمراض قبل الوصول إلى المستشفى، بالتعاون مع سفراء الصحة وافراد التعبئة (البسيج) في جميع أنحاء البلاد، ونأمل أن نقدم نتيجة جيدة للعالم في ختام هذه الخطة.

واشار وزير الصحة الايراني الى أن مشروع توفير لقاح كورونا ستتم بثلاث طرق، وقال: الطريقة الأولى هي شراء اللقاح من مجموعة كوفاكس COVAX ، حيث تم إجراء الاستشارات اللازمة لشراء واستيراد 18 مليون و 800 ألف جرعة، يتم من خلالها توفير اللقاح المطلوب لـ8 ملايين و 400 ألف شخص ، أي حوالي عشرة بالمائة من سكان البلاد.

وتابع قائلا: نتفاوض مع شركة معروفة للإنتاج المشترك لحوالي 5.5 مليون جرعة لقاح، وسيتم توفير حوالي 20 مليون جرعة من خلال شركة أخرى مرموقة، وبذلك سيتم توفير 41 إلى 42 مليون جرعة لقاح لـ 20 إلى 21 مليون شخص في البلاد.

وتطرق وزير الصحة إلى جهود الباحثين الايرانيين لإنتاج لقاح كورونا، وقال: يجري حاليا تطوير لقاح محلي على الرغم من ان بعض الأشخاص ليس لديهم اعتقاد بكفاءة الشركات المحلية والإنتاج المحلي، وفي هذا السياق تم اتخاذ خطوة جيدة في هذا الاتجاه، وقبلت منظمة الصحة العالمية تطوير 4 شركات ايرانية، وحصلت احدى الشركات على رخصة اختبار بشري، حيث ستدخل مرحلة الاختبارات البشرية الأسبوع المقبل، ونأمل أن نقوم في الأشهر القليلة القادمة بزف البشرى لشعبنا العزيز لانتاج لقاحات محلية الصنع.
رقم : 899917
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