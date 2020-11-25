الأوضاع المأساوية بالمحافظات المحتلة تحتم الانتفاضة الشعبية

أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور "عبدالعزيز صالح بن حبتور"، أن الأوضاع المأساوية التي تعيشها عدن وباقي المحافظات والمدن المحتلة تحتم على أبنائها الشرفاء وبإسناد أحرار اليمن كافة الانتفاضة في وجه المحتل ومليشياته الإجرامية العميلة.



جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء اليمني محافظ عدن "طارق سلام" بحضور وزيرة الدولة "علياء الشعبي".



حيث تم مناقشة آخر المستجدات في محافظة عدن الواقعة تحت الاحتلال والاختلافات المتواصلة بين عملاء ومرتزقة العدوان والاحتلال الإمارات والسعودية وآثارها الكارثية على المواطن في عدن والمناطق الأخرى.



وتسلم رئيس الوزراء اليمني من محافظ عدن الرؤية التقييمية للوضع الراهن في المحافظات الجنوبية المحتلة وآلية العمل الوطني للتحرير والاستقلال.



وثمن رئيس الوزراء اليمني دور المحافظ طارق سلام في متابعة الوضع في عدن والمحافظات المختلفة بصورة عامة.



وحث على المزيد من التواصل مع القيادات الوطنية الحرة المناهضة لأنشطة الاحتلال والمرتزقة في عدن والتنسيق معهم بشأن الآليات المؤثرة في مواجهة قوى الاحتلال.