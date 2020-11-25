رئيس أذربيجان يعلن استعادة السيطرة على مقاطعة كلبغر

أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم الأربعاء، أن بلاده استعادت السيطرة على مقاطعة كلبغر الملاصقة لإقليم قره باغ، ضمن إطار تطبيق الاتفاق المبرم بين أذربيجان وأرمينيا وروسيا.



وقال علييف -في خطاب متلفز وجهه إلى الشعب :"إن اليوم تم تحرير مقاطعة كلبغر"، مضيفا أن تلك المقاطعة كانت تحت سيطرة الجانب الأرمني منذ أبريل 1993.



في غضون ذلك، نشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية أولى اللقطات من المقاطعة بعد استعادة السيطرة عليها.



ويأتي ذلك ضمن إطار الإعلان الثلاثي بشأن وقف إطلاق النار في قره باغ المبرم في العاشر من نوفمبر الجاري بين علييف ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



