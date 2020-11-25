عبداللهیان: قائد الثورة والشعب والتعبئة عناصر ضمان الثورة وايران

قال مساعد رئيس مجلس الشورى الاسلامي حسين أمير عبداللهيان ان الشهيد سليماني كان يرى أن قائد الثورة والشعب الوفي وقوات التعبئة (بسيج) هم عناصر الضمان للثورة وايران.



وورد في تغريدة عبداللهيان على حسابه الشخصي في موقع تويتر، مهنئاً باسبوع التعبئة (بسيج): كنت في بغداد يوماً مع القائد سليماني بانتظار اجتماع مع النائب الاول للرئيس الايراني ووزير خارجية العراق للتباحث حول الاسراع في كري نهر اروند حيث التفت الشهيد سليماني وقال: أتعلم من منح الضمان للثورة وايران؟ وجود القائد والشعب الوفي وقوات التعبئة الايرانية (بسيج).