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الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020 ساعة 16:17

طهران تصدر بضائع بـ مليار يورو

طهران تصدر بضائع بـ مليار يورو
أعلن المدير التنفيذي لشركة المدن الصناعية في طهران عن تصدير مليار يورو بضائع من العاصمة في 6 شهور فترة 20 مارس/آذار حتى 20 سبتمبر/أيلول 2020 بنمو 18% بالمائة على اساس سنوي.

واستطرد "صابر پرنیان" في تصريح  الیوم الاربعاء  أن زيادة جودة المنتجات المحلية الی جانب تكلفتها المنخفضة مقارنة بنظیراتها الاجنبیة  أدت إلى زيادة حجم الصادرات. 

وأعتبر أن الحظر الأميركي على الاقتصاد الإيراني ترك تأثير إيجابيا على زيادة حجم إنتاج البلاد من بعض السلع التي يمكن تتنافس مع نظیراتها الأجنبية.

و أضاف: أصبح فرض الحظر فرصة للإنتاج في البلاد وتمكن الناشطون الایرانیون في الوحدات الصناعية من إنتاج أكثر من 2500 سلعة  شملها الحظر خلال العامين الماضيين، حيث  تم تصدیر هذه البضائع إلى 15 دولة مجاورة وبعض الدول الأوروبية.

یذکر أنه توجد حوالي 18000 وحدة صناعية النشطة في محافظة طهران و تستحوذ المدن الصناعية في المحافظة على 2٪ من صناعات البلاد.
رقم : 899923
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