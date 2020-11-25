قائد بالحرس الثوري: الكثير من طاقات قوات التعبئة (بسيج) ماتزال مجهولة

عدّ قائد سلاح الجوفضاء في الحرس الثوري الايراني العميد أمير علي حاجي زاده الكثير من طاقات قوات التعبئة (بسيج) بأنها ماتزال مجهولة.



وورد في برقية تهنئة وجهها العميد حاجي زاده الى قائد منظمة تعبئة المستضعفين (بسيج) العميد غلام رضا سليماني اليوم الاربعاء بمناسبة اسبوع قوات التعبئة، إن قوات التعبئة أظهرت طاقات وبواعث هائلة منذ تأسيسها وباتت مفخرة للاسلام والثورة والبلاد باعتراف الاعداء والاصدقاء.



وأضاف: إن الدلائل تشير الى ان قوات التعبئة ماتزال تمتلك طاقات مجهولة والتي لو تم تشخيصها وحازت على الدعم والترشيد والتشجيع فإنها ستوظف في جميع المجالات الاعمارية والاقتصادية والثقافية والدفاعية وغيرها لتحقيق اهداف الثورة الاسلامية وايران.



وعدّ اسبوع قوات التعبئة بأنه يذكّر بتضحيات أبناء ايران الاسلامية وإيثارهم والشجرة الطيبة التي زرعها مفجر الثورة الاسلامية الكبير إذ دللت على النظرة الثاقبة والتخطيط الاستراتيجي الشامل لذلك القائد العظيم.