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الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020 ساعة 16:25

ايران.. زيادة عدد المستوصفات الميدانية لعلاج كورونا الى 4 أضعاف

ايران.. زيادة عدد المستوصفات الميدانية لعلاج كورونا الى 4 أضعاف
اعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سعيد نمكي عن خطة لزيادة عدد المستوصفات الميدانية لعلاج مرض كورونا في البلاد بنسبة 4 اضعاف اي من 1200 الى 5000 مستوصف.

وقال نمكي في تصريح له اليوم الاربعاء خلال اجتماع مقر مكافحة كورونا في وزارة الصحة: انه ينبغي زيادة عدد المستوصفات الميدانية للعلاج السريع لمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) من 1200 الى 5000 على الاقل في انحاء البلاد وان نقوم بتوفير العدد الكافي من العدة التشخيصية خاصة السريعة منها للكشف عن المرض.

واضاف: انه يمكن الاخذ بنظر الاعتبار اختبارات دورية للموظفين في القطاعات الحكومية والخاصة وتقسيمهم الى 3 مجموعات؛ الاولى بخطورة عالية اي الافراد ذوي الامراض الخاصة والصعبة والثانية بخطورة متوسطة والثالثة بخطورة واطئة، ليتم اخضاع المجموعة الاولى الى اختبارات اسبوعية سريعة والمجموعة الثانية لاختبارات كل اسبوعين والثالثة لاختبارات كل شهر مرة.   

من جانبه صرح مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني علي رضا رئيسي بان تفشي مرض كورونا في المدن التي تم فرض قيود فيها قبل شهر تشهد انخفاضا كما تشهد الـ 46 مدينة التي فرضت فيها قيود قبل 3 اسابيع انخفاضا ايضا وقال: ان القيود المشددة التي فرضت منذ بداية الاسبوع الجاري تشمل 79 مليون شخص من ضمنهم 53 مليونا في 160 مدينة هي الان في الحالة الحمراء.
رقم : 899927
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