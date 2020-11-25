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الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020 ساعة 20:03

إحياء الليالي الفاطمية المباركة في البحرين

إحياء الليالي الفاطمية المباركة في البحرين
وفي ظل تفشي فيروس كورونا المستجد والاقبال المحدود على المساجد والحسينيات لإحياء الذكرى اطلق مغردو تويتر في البحرين وسم #الليالي_الفاطمية معبرين من خلاله عن مواصلتهم النهج المحمدي الاصيل في حياتهم وثورتهم التي اطلقوا قبل سنوات ويواصلون الحراك من أجل نجاحها بشتى الطرق.
 
الموالون لأهل بيت النبوة لنبوة عليهم السلام يحيون الايام الفاطمية بمجالس العزاء مع مراعات الروتوكولات الصحية فضلا عن المحاضرات الدينية التي تتطرق الى فضائل سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كما استغلوا منصة الاعلام الافتراضي الى التعريف بشخصية الزهراء سلام الله عليها ومظلوميتها للأجيال المتعاقبة التي لابد لها أن تعرف نهج أهل بيت النبوة وتطبيقه في حياتها من منطق "أحيوا ذكرنا رحم الله من أحيا ذكرنا".
 
مغردون ارفقوا تغريداتهم بصور لشهيد النصر اللواء قاسم سليماني وأخرى أحاديث دينية تطرقت لفضائل أهل البيت عليهم السلام.
 
والأيام الفاطمية هي أيام ذكرى شهادة السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، وقد اتخذ اتباع أهل البيت عليهم السلام هذه الأيام أيام حزن وعزاء، حيث اختلفت الروايات في أيام شهادتها عليها السلام، فهناك أقوال في ذلك أشهرها ثلاثة أقوال، فشيعة العراق وبالأخص في النجف الأشرف يُحيون هذه المناسبة بناء على روايتي الثالث عشر من جمادى الأولى والثالث من جمادى الآخرة.
 
كما يحيي المؤمنون في إيران هذه الذكرى بناء على رواية اليوم الثالث من جمادى الآخرة، ويعتبر هذا اليوم في ايران يوم عطلة رسمية وحداد عام، كما يُحيي بعض المراجع هذه المناسبة بالمشي على الأقدام في مواكب عزاء.
 
فالسلام على فاطمة الزهراء يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيّةً.
 
 
رقم : 899954
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