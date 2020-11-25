السعودية تخرج المزيد من معداتها الثقيلة من محافظة مأرب

أفادت مصادر مطلعة باستمرار السعودية بنقل معداتها الثقيلة إلى خارج محافظة مأرب في اليمن.



وقالت مصادر محلية إن رتلا من قاطرات نقل المعدات الثقيلة وصل معسكر تداوين ابرز قواعد تحالف العدوان السعودي الاماراتي في المحافظة النفطية ويستعد لنقل دفعة جديدة من الاليات والمعدات .



وكانت السعودية بدأت قبل أيام عملية نقل لآليات بينها عربات اتصالات عسكرية ومدرعات واطقم من معسكراتها في مأرب إلى الوديعة الحدودية.



وتمكنت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية من اسقاط معسكر ماس البوابة الرئيسية لمدينة مأرب السبت الماضي حيث عرضت قناة العالم الصور الاولى من المعسكر الذي يعتبر المقر الرئيس لقوى العدوان ومرتزقتهم من حزب الاصلاح وتنظيمي داعش والقاعدة.