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الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020 ساعة 20:10

شقيقة لجين الهذلول تعلن عن تطورات خطيرة في ملف أختها

شقيقة لجين الهذلول تعلن عن تطورات خطيرة في ملف أختها
أعلنت علياء الهذلول، شقيقة الناشطة السعودية المعتقلة لجين الهذلول، أن محكمة الرياض قررت في جلسة، الأربعاء، إحالة ملف قضية لجين إلى المحكمة الجزائية المتخصصة التي تتولى قضايا الإرهاب.

وقالت علياء، في تغريدة عبر حسابها على تويتر، إنه "بعد تقريبا 3 سنوات من الاعتقال، وسنة من بداية محاكم لجين، أصدر القاضي في المحكمة الجزائية في الرياض هذا اليوم قراره بعدم الاختصاص وتم تحويل ملف لجين إلى محكمة الإرهاب".

وأضافت: "كانت الحالة الصحية المتدهورة للجين جدًا صادمة ومخيفة، توضح أنها قامت بإضراب عن الطعام لمدة أسبوعين منذ 26 اكتوبر. بعدها تم استخدام أسلوب همجي لإضعافها أكثر فأكثر وذلك بإيقاظها كل ساعتين خلال الليل والنهار أملا أن يقودها ذلك للجنون. مملكة الرحمة والإنسانية".

شقيقة لجين الهذلول تعلن عن تطورات خطيرة في ملف أختها
وتابعت علياء بالقول: "خلال المحاكمة اليوم، قامت لجين بقراءة دفوعها والمكونة من أربع صفحات. ورغم حالتها الصحية وصعوبة التحدث ومقاطعة القاضي لها عدة مرات، استطاعت أن تقدم دفوعها كاملة للقاضي".

وأوقفت لجين الهذلول (31 عاما) مع نحو عشر ناشطات في مايو 2018، قبل أسابيع قليلة من السماح للنساء بقيادة السيارات في السعودية.

وتعرّضت لجين الهذلول خلال توقيفها لشتى أنواع التعذيب، شمل التحرش الجنسي والتعذيب والصعق بالكهرباء والإيهام بالغرق.

وتبين لاحقا أن المستشار السابق للديوان الملكي السعودي "سعود القحطاني"، هدد باغتصابها وقتلها.

وقررت لجين الإضراب عن الطعام قبل شهر، احتجاجا على منعها من التواصل مع عائلتها.
رقم : 899957
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