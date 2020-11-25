شبوة اليمنية تشهد كارثة بيئية بسبب اعتداءات العدوان

كشفت دراسة لشركة Ultare Consulting، عن تلوث بيئي كبير في مديريات محافظة شبوة اليمنية الواقعة على امتداد خط أنبوب (قطاع ٤ غرب عياد – ميناء النشيمة)، بسبب تسربات نفطية جراء الاعتداءات المستمرة أو محاولات السرقة من الانبوب بشكل متكرر، وكذلك تهالك الأنبوب.



ووصفت الشركة التلوث بأنه "أكبر كارثة تلوث بيئي وسط اليمن"، موضحة أنها وجدت تلوثا شديد وبكميات كبيرة وبصفة متكررة في مساحات شاسعة على امتداد خط أنبوب النفط (عياد - النشيمة) في مديريات محافظة شبوة.



وبينت أن آثار التلوث الكبير تتمثل في زيادة المحتوى النفطي في التربة وزيادة الملوحة والأملاح في التربة وكذا في المياه المخصصة للشرب من مياه غيول سطحية ومياه تحت سطحية، مما تسبب في أضرار بالغة بالبيئة المحيطة به من نباتية وحيوانية وكذا تأثير مجتمعي سلبي للغاية.



ولفتت إلى أن بقع الزيت الضخمة تسببت، بتلويث الأراضي وطفت برك النفط على السطح، قرب مصادر المياه، وفي التجمعات القريبة من السكان، مؤكدة أنه ومنذ شهور والسلطات المحلية في شبوة تتجاهل الكارثة.



وأشارت الشركة إلى أن السلطات لم تحرك ساكنا تجاه هذه الكارثة، مطالبة السلطات بوقف ضخ النفط من الأنبوب والقيام بعمليات صيانته.



كما وجهت عددا من التوصيات والمعالجات الضرورية والعاجلة لتفادي التسبب في اختلال بيئي من الصعب السيطرة عليه ولا يمكن تلافيه في المستقبل.