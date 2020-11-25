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الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020 ساعة 20:30

قائد القوة البرية للجيش: أمن الشعب خط أحمر

قائد القوة البرية للجيش: أمن الشعب خط أحمر
قال قائد القوة البرية في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية العميد كيومرث حيدري ان أمن الشعب هو الخط الأحمر للجيش ، وانطلاقا من هذه النظرة نجح مقر هذه القوة في شمال شرق البلاد في اقرار الامن .

وأضاف العميد كيومرث حيدري ، اليوم الأربعاء ، خلال لقائه محافظ خراسان الرضوية في مدينة مشهد انه الى جانب توفير الأمن ، أولت القوات البرية التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية اهتمامًا خاصًا برفاهية الشعب.

وتابع: "في هذا الصدد ، حاولنا الاهتمام بقضايا أخرى مثل بناء الطرق الريفية والمساعدة في بناء مراكز صحية في المناطق الحدودية.

وقال قائد القوة البرية في جيش جمهورية إيران الإسلامية ان مراقبة الحدود ورصد الاوضاع فيها اليوم لايقتصر على تواجد الجنود فحسب بل يجري الاعتماد على المعدات التقنية الهامة بهدف دعم عملية مراقبة الحدود ورصدها .

بدوره قال محافظ خراسان الرضوية محمدصادق معتمدیان في هذا الاجتماع: إن الأنشطة الاقتصادية للبلاد مدينة للأمن الذي توفره القوات المسلحة ، وخاصة جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
رقم : 899961
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