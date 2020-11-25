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الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020 ساعة 21:07

في ذكرى مولده.. السيد حسن نصرالله في سطور..

في ذكرى مولده.. السيد حسن نصرالله في سطور..
في الذكرى الـ61 لمولد الأمين العام لحزب الله لبنان السيد حسن نصرالله اطلق مغردو لبنان وجمهور المقاومة وسم #ميلاد_الأمين مهنئياً سماحته بميلاده ومبتهلين الى الله عزوجل ان يزيد من عمره ليبقى رمزا للمقاومة والأمة الى جانب رجال المقاومة الذين قهرون الاستكبار العالمي وافشلوا مخططاته التي تهدف الى النيل من الاسلام والمسلمين.

المغردون استذكروا بطولات السيد حسن نصرالله ومواقفه التي ابقت بصيصا من الأمل لدى الشعوب العربية والاسلمية بشأن القضية الفلسطينية التي تتعرض الى عملية تهويد بمباركة اماراتية وبحرينية واخرى سودانية وسعودية.

ولد السيد حسن نصر الله في 31 أغسطس 1960 في برج حمود في قضاء المتن، وكان الطفل التاسع من أصل عشر أطفال. والده، عبد الكريم نصر الله، كان قد ولد في البازورية، وهي مدينة في جنوب لبنان بقرب صور.
في ذكرى مولده.. السيد حسن نصرالله في سطور..
السيد حسن نصرالله ينحدر من أسرة آل نصر الله واللقب جاء من اسم جدهم السيّد نصر الله بن ناصر الدين بن يونس بن جميل بن علم الدين بن طعمة الثاني بن شرف الدين بن طعمة الأول كمال الدين بن أبي جعفر محمد بن أحمد شمس الدين بن أبي الفائز محمد ( الجد الجامع للسادة آل فائز الموسوية ) ابن أبي الحسن علي بن أحمد جلال الدين بن محمد بن أبي جعفر محمد بن أبي جعفر نجم الدين الأسود بن محمد بن أبي جعفر محمد بن علي الفريق بن محمد خير العمال بن أبي الحسن علي المجدور بن أبي الطيب أحمد بن محمد الحائري بن إبراهيم المجاب بن محمد العابد بن الإمام موسى الكاظم عليه السّلام.

وتؤكد الوثائق التاريخية القديمة أن نقابة الأشراف وسدانة المشهد الحسيني وطّأت أقدام جدهم السيّد إبراهيم المجاب بن السيّد محمد العابد بن الإمام موسى الكاظم سنة 247هـ، وجدهم أبو الفائز محمد الذي سميت القبيلة باسمه مع أولاد عمهم من السادة آل طعمة ـ وآل قفطون ـ وآل ضياء الدين ـ وآل تاجر ـ وآل مساعد ـ وآل محمد أمين.

وكان جدهم السيّد أحمد شمس الدين (ناظر راس العين) يلقّب بأحمد بن هاشم، وقبره يزار في شفاثا، ووفاته سنة 745 هـ. وجدهم السيّد طعمة كمال الدين نقيب الأشراف والسيّد شرف الدين نقيب الأشراف، وجدهم طعمة الثاني نقيب الأشراف. وكان السيّد نصر الله نقيباً في الحائر سنة 1091هـ. ولديهم أملاك في عين التمر وداخل قصبة كربلاء ناحية الحسينية موثقة وتزيد على أربعة قرون، ولهم حق الخدمة في المرقدين الشريفين دون بقية العشائر من أولاد عمهم. وتشرفوا بسدانة مرقد شهيد الطف الإمام الحسين عليه السّلام سبط الرسول الكريم صلّى الله عليه وآله.

أمّا فروعهم فهي: آل السيّد صالح ـ آل السيّد علي الطويل ـ آل السيّد محمّد علي ـ آل السيّد أحمد ـ آل السيّد محمد.

وعميدهم هو سادن الحضرة الحسينية المطهرة السيّد عبدالصاحب بن السيّد ناصر بن السيّد حسين بن السيّد جواد بن السيّد صالح بن السيّد باقر بن السيّد جواد بن السيّد كاظم بن السيّد نصر الله.

في ذكرى مولده.. السيد حسن نصرالله في سطور..في ذكرى مولده.. السيد حسن نصرالله في سطور..في ذكرى مولده.. السيد حسن نصرالله في سطور..في ذكرى مولده.. السيد حسن نصرالله في سطور..في ذكرى مولده.. السيد حسن نصرالله في سطور..في ذكرى مولده.. السيد حسن نصرالله في سطور..في ذكرى مولده.. السيد حسن نصرالله في سطور..في ذكرى مولده.. السيد حسن نصرالله في سطور..في ذكرى مولده.. السيد حسن نصرالله في سطور..في ذكرى مولده.. السيد حسن نصرالله في سطور..في ذكرى مولده.. السيد حسن نصرالله في سطور..
رقم : 899965
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