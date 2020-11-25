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الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020 ساعة 21:10

استهداف خط للنفط جنوب الحسكة على يد مجهولين

استهداف خط للنفط جنوب الحسكة على يد مجهولين
استهدف مجهولون خطا للنفط مساء أمس الثلاثاء قرب مدينة "الشدادي" بريف الحسكة الجنوبي، تلا ذلك استنفار كبير لقوات التحالف الدولي ومجموعات قسد في المنطقة.

وأفادت مصادر اعلامية محلية, أن مجهولين استهدفوا بعبوة ناسفة خط النفط الواقع على طريق الحسكة شمال مدينة "الشدادي"، ما أدى إلى اندلاع حريق ضخم استمر حتى صباح اليوم.

وأضافت أن مجموعات قسد استنفرت في المنطقة وسيرت دوريات فيها، كما نشرت عددا من الحواجز على طريق الحسكة بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات التحالف الدولي في أجوائها.

وأشارت إلى أن قوات التحالف دفعت صباح اليوم الأربعاء برتل مؤلف من سبع آليات إلى مدينة "الشدادي" وسط تحليق مكثف ومستمر لطائرات الاستطلاع والطيران المروحي.

جدير بالذكر أن هذا الاستهداف يأتي عقب أيام من قيام القوات الأمريكية بسحب جزء من قواتها المتواجدة في قاعدة "الشدادي" باتجاه الأراضي العراقية، وسط تأكيدات من قبل قوات التحالف بأن هذه التحركات روتينية وليست انسحابا كاملا.
رقم : 899967
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