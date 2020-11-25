الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020 ساعة 21:13

الجيش الألماني ينسحب من قندوز الأفغانية خلال الأسابيع المقبلة

الجيش الألماني ينسحب من قندوز الأفغانية خلال الأسابيع المقبلة
تستعد قوات الجيش الألماني المتمركزة في قندوز الأفغانية خلال الأسابيع القليلة المقبلة للانسحاب إلى المعسكر الرئيسي لحلف شمال الأطلسي "الناتو" بالقرب من مزار الشريف.

وقد ذكرت قيادة العمليات في جيلتف بالقرب من مدينة بوتسدام الألمانية رداً على استفسار أنه من المقرر نقل المئة جندي المتمركزين هناك إلى المقر الشمالي لمهمة تدريب الناتو "الدعم الحازم" في مدينة مزار الشريف.

ومن المقرر أن يظل "معسكر بامير" الألماني قائماً في قندوز، وهو مرتبط بمعسكر أفغاني.

وبحسب الحاجة، سيُجرى نقل فرق من الاستشاريين إلى هناك في المستقبل من أجل الاستمرار في أداء مهمة التدريب.

ومع ذلك، لن يكون هناك وجود دائم للجيش الألماني في قندوز. ويتمركز ما مجموعه 1250 جندياً من الجيش الألماني في أفغانستان، معظمهم في مزار الشريف، والموقع الثالث للتمركز هو العاصمة كابول.

وبحسب معلومات، فإن قرار سحب القوات الألمانية من قندوز اتخذ في أواخر الصيف من قبل القيادة العسكرية لمهمة الناتو في كابول، ولا علاقة لذلك بتسريع انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان الذي قرره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي.

وبحلول 15 يناير(كانون الثاني) المقبل، سيُجرى خفض عدد القوات الأمريكية من حوالي 4500 إلى 2500 جندي، وبعد 5 أيام فقط في 20 يناير(كانون الثاني) المقبل، سيخلف الديمقراطي جو بايدن الرئيس الحالي ترامب رسمياً في رئاسة الولايات المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة وقعت اتفاقية مع حركة طالبان الإرهابية في نهاية فبراير(شباط) الماضي تعد بالانسحاب التدريجي لجميع القوات الأمريكية وقوات الناتو بحلول نهاية أبريل(نيسان) 2021.

والتزمت طالبان بمحادثات السلام مع الحكومة الأفغانية، والتي بدأت في سبتمبر(أيلول) الماضي، ومع ذلك توقفت العملية بسبب الخلاف حول قضايا إجرائية.
رقم : 899969
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ناقوس الخطر يدق أبواب السعودية
ناقوس الخطر يدق أبواب السعودية
روحاني: على الحكومة الأمريكية القادمة التعويض عن أخطاء الماضي
روحاني: على الحكومة الأمريكية القادمة التعويض عن أخطاء الماضي
25 تشرين الثاني 2020
قائد الثورة: التعبئة ثروة كبيرة وهبة إلهية للشعب الإيراني
قائد الثورة: التعبئة ثروة كبيرة وهبة إلهية للشعب الإيراني
25 تشرين الثاني 2020
ما السر وراء تصعيد الهجمات ‘‘الاسرائيلية‘‘ على سوريا ؟
ما السر وراء تصعيد الهجمات ‘‘الاسرائيلية‘‘ على سوريا ؟
25 تشرين الثاني 2020
خيار بايدن الوحيد لفك العزلة عن أمريكا
خيار بايدن الوحيد لفك العزلة عن أمريكا
25 تشرين الثاني 2020
روحاني: ايران بقدراتها المحلية قادرة على الانتاج الوفير للقاح كورونا
روحاني: ايران بقدراتها المحلية قادرة على الانتاج الوفير للقاح كورونا
24 تشرين الثاني 2020
تركيا والسعودية تنتهجأن مساران متناقضان
تركيا والسعودية تنتهجأن مساران متناقضان
24 تشرين الثاني 2020
العلاقات السورية - الجزائرية خلال الأزمة
العلاقات السورية - الجزائرية خلال الأزمة
24 تشرين الثاني 2020
اجتماع المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي بحضور قائد الثورة
اجتماع المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي بحضور قائد الثورة
24 تشرين الثاني 2020
هل رعاية آل سعود لمقدسات المسلمين مازالت ممكنة؟
24 تشرين الثاني 2020
الاركان الايرانية: التعبئة اليوم رصيد عظيم لحل مشاكل المجتمع
الاركان الايرانية: التعبئة اليوم رصيد عظيم لحل مشاكل المجتمع
23 تشرين الثاني 2020
الذعر ينتشر في معسكرات آل سعود بعد الهزيمة في قاعدة ‘‘ماس‘‘
الذعر ينتشر في معسكرات آل سعود بعد الهزيمة في قاعدة ‘‘ماس‘‘
23 تشرين الثاني 2020
مخططات ‘‘إسرائيلية‘‘ خطيرة للعراق بوجود غير ملموس وطويل الأمد
مخططات ‘‘إسرائيلية‘‘ خطيرة للعراق بوجود غير ملموس وطويل الأمد
23 تشرين الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مؤتمر اللاجئين السوريين... هل سيضع حد لمعاناتهم؟
انتقادات أممية لسجل امريكا في حقوق الانسان
كيف ستكسب السعودية ود جو بايدن ؟
آل سعود.. واستمرار الانتهاكات لحقوق الانسان