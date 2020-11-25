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الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020 ساعة 22:33

طهران وباكو تؤكدان على تعزيز العلاقات الثنائية

طهران وباكو تؤكدان على تعزيز العلاقات الثنائية
 أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، ونظيره الأذربيجاني، جيحون بايراموف، على ضرورة مزيد من تعزيز العلاقات الثنائية على صعيد التعاون في الأوساط الدولية، وبحر قزوين، ومشاريع إعادة الإعمار، والمشاريع قيد التنفيذ، وتشغيل "سد خدا آفرين"، وسكة حديد رشت-آستارا، وممر الشمال-جنوب والشرق-غرب.

وفي اتصال مرئي جرى اليوم الأربعاء بين ظريف ونظيره الأذربيجاني، ناقش الجانبان آخر مستجدات العلاقات الثنائية وظروف ما بعد الحرب في المنطقة، وإقامة إجتماع اللجنة الإقتصادية المشتركة بين البلدين، ومواضيع أخرى ذات إهتمام مشترك.

ووصف المسؤولان حدود البلدين بحدود السلام والصداقة والتعاون وأكدا على أمنها.

ودعا وزير الخارجية الإيراني نظيره الأذربيجاني لزيارة طهران في المستقبل القريب.
رقم : 899985
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