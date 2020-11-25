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الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020 ساعة 23:03

جهانغیري : نجري المتابعات اللازمة لتوفير لقاحات كورونا للمواطنين

جهانغیري : نجري المتابعات اللازمة لتوفير لقاحات كورونا للمواطنين
أكد النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الاربعاء، أن الحكومة وضعت على جدول اعمالها القيام بالمتابعت اللازمة لتوفير لقاحات كورونا للمواطنين، موعزا لوزارة الصحة ببذل الجهود لانتاج اللقاح داخل البلاد فضلا عن اتخاذ الاجراءات لشراء اللقاحات من خارج البلاد.

ولدى ترؤسه اجتماعا لبحث سبل توفير لقاحات كورونا، مساء الاربعاء، قال أكد اسحاق جهانغيري أهمية صحة المواطنين وضرورة توفير اللقاحات والادوية التي يحتاجها المجتمع، مضيفا: ان توفير لقاح كورونا هو حق للمجتمع، ومن حق المجتمع ان يتوقع من الحكومة ان تبذل قصارى جهودها لتوفير لقاح كورونا وسائر الادوية اللازمة.

وصرح جهانغيري على الاجهزة المعنية ان تبذل قصارى جهودها من اجل الاسراع في انتاج لقاح كورونا، اضافة الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لإنهاء عقود الشراء المسبق لهذا اللقاح من سائر الدول.

وطمأن النائب الاول للرئيس الايراني المواطنين بأن الحكومة وضعت على جدول اعمالها المتابعات اللازمة لتوفير لقاح كورونا، موعزا لوزارة الصحة ووزارة الخارجية ببذل الجهود لتوفير الارضيات اللازمة لانتاج لقاح كورونا فضلا عن التخطيط الجاد وإكمال الاجراءات المتخذة لشراء لقاح كورونا من خارج البلاد.
رقم : 899989
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