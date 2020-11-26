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الخميس 26 تشرين الثاني 2020 ساعة 09:10

مقتل ضابط اميركي في الصومال

مقتل ضابط اميركي في الصومال
قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن ضابطا في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) لقي مصرعه متأثرا بجروح أصيب بها خلال مهمة في الصومال نهاية الأسبوع الماضي.

جاء ذلك حسبما نقلته الشبكة عن مسؤول كبير سابق في الإدارة الأمريكية أوضح أن الضابط المخابرات القتيل كان ضابطا سابقا في البحرية الأمريكية، فيما لم يتم الإعلان عن هوية الضابط.

يأتي ذلك بالتزامن بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتزامه سحب القوات الأمريكية من الصومال. وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن انسحاب الجيش سيسمح لترامب بالوفاء بوعده بإعادة الجنود الأمريكيين إلى الوطن.

وكان الرئيس الصومالي محمد فارماجو قد كتب على تويتر: "الدعم العسكري الأمريكي للصومال سمح لنا بمحاربة (الجماعات الإرهابية) كجماعة الشباب، بشكل فعال وضمان سلامة القرن الأفريقي" حسب تعبيره.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الأمريكية، يوجد حاليا ما يصل إلى 700 جندي أمريكي في الصومال. وفي العام الماضي، أفادت التقارير أن الولايات المتحدة تخطط لتقليل وجودها العسكري في الصومال وتقليل الضربات الجوية ضد جماعة الشباب.
رقم : 900033
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