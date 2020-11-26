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الخميس 26 تشرين الثاني 2020 ساعة 09:34

انتقادات لمنع الإمارات التأشيرات عن 13 دولة وإعفاء الاحتلال

انتقادات لمنع الإمارات التأشيرات عن 13 دولة وإعفاء الاحتلال
أوقفت الإمارات إصدار تأشيرات لمواطني 13 دولة، معظمها دول ذات أغلبية مسلمة، منها إيران وسوريا والصومال، ما أثار جدلا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت "رويترز" عن مصدر مطلع على الأمر قوله إن الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات دخول لمواطني أفغانستان وباكستان وعدة دول أخرى؛ لاعتبارات أمنية، ولم يوضح المصدر ما هي هذه الاعتبارات الأمنية، لكنه قال إن الحظر لفترة محدودة.

النشطاء عقدوا مقارنات ساخرة وحادة بين علاقات الإمارات مع الدول العربية وعلاقتها مع الاحتلال الإسرائيلي، خاصة مع توقيعها مطلع الشهر الجاري على اتفاقية لإعفاء مواطني الجهتين من تأشيرات الدول المسبقة.

وكانت وكالة الأنباء الإماراتية ذكرت أن مجلس الوزراء صادق على هذه الاتفاقية، لما لها من آثار إيجابية على "قطاعات السياحة والتجارة والاستثمار وغيرها"، إضافة إلى "تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الدولتين"، وذلك رغم التفشي الكبير لفيروس كورونا لدى الاحتلال.
رقم : 900046
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