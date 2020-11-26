الصفحة الرئيسية
0
الخميس 26 تشرين الثاني 2020 ساعة 09:37

تخت روانجي: أميركا تعمل على نهب نفط وثروات الشعب السوري

تخت روانجي: أميركا تعمل على نهب نفط وثروات الشعب السوري
اعتبر سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الدائم لدى منظمة الامم المتحدة مجيد تخت روانجي، اجراءات الحظر الاحادية بانها غير قانونية وغير انسانية ومحكومة بالفشل، لافتا الى ان القوات الاميركية بمواصلتها احتلال جزء من الاراضي السورية تعمل على نهب نفط وثروات هذا البلد.

وقال تخت روانجي في تصريحه الاربعاء خلال اجتماع مجلس الامن الدولي حول سوريا: ان بعض الدول بفرضها اجراءات الحظر الاحادية ضد الشعب السوري ومنعها الجهود الدولية الرامية لعودة اللاجئين والنازحين السوريين وكذلك خلق عقبات في طريق العملية السياسية، تسعى لاطالة امد الازمة في سوريا وفرض ارادتها على شعبها.

واضاف: في الوقت الذي يعاني فيه الشعب السوري من الضغوط الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في بلاده فان فرض اجراءات الحظر الاحادية من جانب اميركا يؤدي الى زيادة معاناته، ونحن ندين ذلك بقوة.

ورحب سفير ومندوب ايران لدى الامم المتحدة بالجهود المبذولة مثل اجراءات الامم المتحدة للحل السياسي للازمة، واشار الى جهود ايران للمساعدة في هذا المسار وقال: انه وبموازاة هذا المسار ينبغي تقديم الدعم اللازم لاعادة اعمار سوريا وكذلك عودة اللاجئين والنازحين السوريين.

واكد تخت روانجي ضرورة الاحترام الكامل لسيادة سوريا، داعيا الى الخروج الكامل للقوات الاجنبية المتواجدة في هذا البلد بلا ترخيص رسمي من الحكومة السورية واضاف: ان القوات الاميركية باحتلالها اجزاء من سوريا تحت غطاء مكافحة الارهاب، تدعم بعض الجماعات الارهابية مثل جبهة النصرة (تحرير الشام) وهي منهمكة بنهب نفط وثروات الشعب السوري.

وادان هجمات الكيان الصهيوني على سوريا واكد عدم قانونية احتلال الجولان السوري، واعتبر الزيارة الاستفزازية لوزير الخارجية الاميركي الى المنطقة خطوة في مسار اضفاء الشرعية على ضمها الى "اسرائيل" مؤكدا بان الجولان كان وسيبقى جزءا من سوريا.

واكد تخت روانجي ضرورة المكافحة المستمرة للارهابيين في سوريا لاجتثاث جذورهم وقال: انه ينبغي ايضا معارضة اي محاولات انفصالية في هذا البلد.
رقم : 900050
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس روحاني يرعى مراسم تدشين 3 مشاريع نفطية وبتروكيمياوية
الرئيس روحاني يرعى مراسم تدشين 3 مشاريع نفطية وبتروكيمياوية
العويل هو المطلوب.. كيف نجح الردع اليمني في ايلام السعودية؟
العويل هو المطلوب.. كيف نجح الردع اليمني في ايلام السعودية؟
26 تشرين الثاني 2020
السلاح البريطاني يقتل الشعب اليمني بأيدٍ سعودية وإماراتية
السلاح البريطاني يقتل الشعب اليمني بأيدٍ سعودية وإماراتية
26 تشرين الثاني 2020
طائرات حديدية متطورة للسقوط والتحطُّم
طائرات حديدية متطورة للسقوط والتحطُّم
26 تشرين الثاني 2020
تخت روانجي: أميركا تعمل على نهب نفط وثروات الشعب السوري
تخت روانجي: أميركا تعمل على نهب نفط وثروات الشعب السوري
26 تشرين الثاني 2020
ناقوس الخطر يدق أبواب السعودية
25 تشرين الثاني 2020
روحاني: على الحكومة الأمريكية القادمة التعويض عن أخطاء الماضي
روحاني: على الحكومة الأمريكية القادمة التعويض عن أخطاء الماضي
25 تشرين الثاني 2020
قائد الثورة: التعبئة ثروة كبيرة وهبة إلهية للشعب الإيراني
قائد الثورة: التعبئة ثروة كبيرة وهبة إلهية للشعب الإيراني
25 تشرين الثاني 2020
ما السر وراء تصعيد الهجمات ‘‘الاسرائيلية‘‘ على سوريا ؟
ما السر وراء تصعيد الهجمات ‘‘الاسرائيلية‘‘ على سوريا ؟
25 تشرين الثاني 2020
خيار بايدن الوحيد لفك العزلة عن أمريكا
خيار بايدن الوحيد لفك العزلة عن أمريكا
25 تشرين الثاني 2020
روحاني: ايران بقدراتها المحلية قادرة على الانتاج الوفير للقاح كورونا
روحاني: ايران بقدراتها المحلية قادرة على الانتاج الوفير للقاح كورونا
24 تشرين الثاني 2020
تركيا والسعودية تنتهجأن مساران متناقضان
تركيا والسعودية تنتهجأن مساران متناقضان
24 تشرين الثاني 2020
العلاقات السورية - الجزائرية خلال الأزمة
العلاقات السورية - الجزائرية خلال الأزمة
24 تشرين الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مؤتمر اللاجئين السوريين... هل سيضع حد لمعاناتهم؟
انتقادات أممية لسجل امريكا في حقوق الانسان
كيف ستكسب السعودية ود جو بايدن ؟
آل سعود.. واستمرار الانتهاكات لحقوق الانسان