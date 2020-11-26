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الخميس 26 تشرين الثاني 2020 ساعة 10:17

ماهر الأخرس يُعانق الحرية بعد معركته التي دامت 103 أيام

ماهر الأخرس يُعانق الحرية بعد معركته التي دامت 103 أيام
أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عن الأسير ماهر الأخرس، والذي خاض معركة الأمعاء الخاوية لـ103 أيام.

وكسر الأسير ماهر الأخرس قيد السجان الإسرائيلي، وأعلن فك إضرابه عن الطعام الذي استمر لـ103 أيام، بعد اتفاق يقضي بالإفراج عنه في الـ26 من الشهر الجاري.

وأفاد نادي الأسير، في بيان له الجمعة (6 نوفمبر)، أن الاتفاق يقضي بالتزام سلطات الاحتلال بإطلاق سراح الأسير الأخرس يوم 26 من تشرين الآخِر/ نوفمبر الجاري، وعدم تجديد أمر اعتقاله الإداري، على أن يقضي المدة المتبقية حتى الإفراج عنه بتلقي العلاج في المستشفى.

ووجه الأسير الأخرس تحية إلى الحركة الأسيرة التي وقفت إلى جانبه ودعمته خلال مدّة الإضراب عن الطعام، وتقدم بالشكر الى أبناء شعبنا والحراكات الشعبية العربية والقوى المناصرة للحرية في كل أنحاء العالم على دعمهم وإسنادهم.

يُشار إلى أن الأسير الأخرس (49 عاما)، من بلدة سيلة الظهر في جنين، شرع في إضرابه منذ تاريخ اعتقاله في السابع والعشرين من تموز 2020؛ رفضاً لاعتقاله، وحوّله الاحتلال لاحقا إلى الاعتقال إداريًّا أربعة أشهر.

وخلال هذه المدة رفضت محاكم الاحتلال الإفراج عنه رغم ما وصل إليه من وضع صحي حرج، وكذلك رغم كل الدعوات التي وجهتها مؤسسات دولية وحقوقية للإفراج الفوري عنه ووقف سياسة الاعتقال إداريًّا.
رقم : 900058
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