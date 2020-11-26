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الخميس 26 تشرين الثاني 2020 ساعة 10:21

وسائل إعلام: طالبان تختطف 28 مدنيا في أفغانستان

وسائل إعلام: طالبان تختطف 28 مدنيا في أفغانستان
أقدم عناصر في طالبان على اختطاف 28 مدنيا في ولاية ميدان وردك وسط أفغانستان، حسب وسائل إعلام أفغانية ودولية اليوم الأربعاء.

ونقلت وسائل الإعلام عن محمد هوفياني المتحدث باسم شرطة الولاية قوله إن الحادث وقع في منطقة جلريز حيث أوقفت جماعة "طالبان" نحو عشر سيارات متجهة إلى العاصمة كابل من منطقة بهسود، ونقلوا ركابها إلى مكان مجهول.

ولم تعلق طالبان بعد على النبأ، لكن المتحدث باسم شرطة ميدان وردك قال إن التحقيق الأمني أظهر ضلوع عناصر الجماعة في عملية الاختطاف.

وقال أحمد جعفري وشريف الله حوتاك وهما عضوان في مجلس مقاطعة ميدان وردك، في تصريحات اذاعية إن عناصر "طالبان" أقاموا نقطة تفتيش في منطقة سيت بيتو على الطريق، وأن المدنيين تم نقلهم بعيدا عن مكان اختطافهم.

وتقع منطقة جلريز على الطريق السريع الرابط بين كابل وباميان، وهو أحد أكثر الطرق السريعة غير الآمنة في البلاد، حيث لا يزال لـ"طالبان" وجود كبير في مناطقها المختلفة، وفقا لمسؤولين أفغان.
رقم : 900060
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