عمران خان: علاقاتنا مع ايران ممتازة

اعتبر رئيس الوزراء الباكستاني "عمران خان" السياسة الخارجية الناجحة والفاعلة و تعزیز العلاقات الاقلیمیة اكبر إنجازات الحكومة الباكستانية الحالية قائلا ان "باكستان تتمتع بعلاقات جيدة جدا مع ایران".



وسلطت وسائل الاعلام الباكستانية اليوم الخميس الضوء على المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء الباكستاني في مدينة لاهور حول تبيين السياسة الخارجية الباكستانية تجاه التطورات الاقليمة وعلاقات بلاده مع دول الجوار.



واكد "عمران خان" ان باكستان تتمتع بعلاقات جيدة للغاية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.



و كان عمران خان قد اكد خلال اللقاء الذی جری قبل اسابع مع وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" في اسلام اباد على اهمية العلاقات بين اسلام اباد وطهران؛ داعيا الى تطوير التعاون الثنائي خاصة في المجالات التجارية والاقتصادية بين البلدين.