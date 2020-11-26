تسجيل نحو 44 الف اصابة جديدة بكورونا في الهند

أظهرت بيانات من وزارة الصحة الهندية يوم الخميس تسجيل 44489 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو اليوم التاسع عشر على التوالي الذي ظلت فيه حالات الإصابة في يوم واحد دون مستوى 50 ألفا.



وتبلغ حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الهند الآن 9.27 مليون، وهي ثاني أعلى نسبة في العالم، بعد الولايات المتحدة.



كما ارتفع عدد الوفيات في البلاد بمقدار 524 حالة وفاة، ليصل العدد الإجمالي إلى 135223.



واعتزمت الهند وقف جلسات البرلمان في فصل الشتاء بسبب ارتفاع عدد الإصابات بكورونا، في وقت تواجه نيودلهي نقصا في عدد أسرة المستشفيات والأطباء مع انتشار الوباء.