الصفحة الرئيسية
0
الخميس 26 تشرين الثاني 2020 ساعة 11:13

تسجيل نحو 44 الف اصابة جديدة بكورونا في الهند

تسجيل نحو 44 الف اصابة جديدة بكورونا في الهند
أظهرت بيانات من وزارة الصحة الهندية يوم الخميس تسجيل 44489 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو اليوم التاسع عشر على التوالي الذي ظلت فيه حالات الإصابة في يوم واحد دون مستوى 50 ألفا.

وتبلغ حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الهند الآن 9.27 مليون، وهي ثاني أعلى نسبة في العالم، بعد الولايات المتحدة.

كما ارتفع عدد الوفيات في البلاد بمقدار 524 حالة وفاة، ليصل العدد الإجمالي إلى 135223.

واعتزمت الهند وقف جلسات البرلمان في فصل الشتاء بسبب ارتفاع عدد الإصابات بكورونا، في وقت تواجه نيودلهي نقصا في عدد أسرة المستشفيات والأطباء مع انتشار الوباء.
رقم : 900075
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
العويل هو المطلوب.. كيف نجح الردع اليمني في ايلام السعودية؟
العويل هو المطلوب.. كيف نجح الردع اليمني في ايلام السعودية؟
السلاح البريطاني يقتل الشعب اليمني بأيدٍ سعودية وإماراتية
السلاح البريطاني يقتل الشعب اليمني بأيدٍ سعودية وإماراتية
26 تشرين الثاني 2020
طائرات حديدية متطورة للسقوط والتحطُّم
طائرات حديدية متطورة للسقوط والتحطُّم
26 تشرين الثاني 2020
تخت روانجي: أميركا تعمل على نهب نفط وثروات الشعب السوري
تخت روانجي: أميركا تعمل على نهب نفط وثروات الشعب السوري
26 تشرين الثاني 2020
ناقوس الخطر يدق أبواب السعودية
25 تشرين الثاني 2020
روحاني: على الحكومة الأمريكية القادمة التعويض عن أخطاء الماضي
روحاني: على الحكومة الأمريكية القادمة التعويض عن أخطاء الماضي
25 تشرين الثاني 2020
قائد الثورة: التعبئة ثروة كبيرة وهبة إلهية للشعب الإيراني
قائد الثورة: التعبئة ثروة كبيرة وهبة إلهية للشعب الإيراني
25 تشرين الثاني 2020
ما السر وراء تصعيد الهجمات ‘‘الاسرائيلية‘‘ على سوريا ؟
ما السر وراء تصعيد الهجمات ‘‘الاسرائيلية‘‘ على سوريا ؟
25 تشرين الثاني 2020
خيار بايدن الوحيد لفك العزلة عن أمريكا
خيار بايدن الوحيد لفك العزلة عن أمريكا
25 تشرين الثاني 2020
روحاني: ايران بقدراتها المحلية قادرة على الانتاج الوفير للقاح كورونا
روحاني: ايران بقدراتها المحلية قادرة على الانتاج الوفير للقاح كورونا
24 تشرين الثاني 2020
تركيا والسعودية تنتهجأن مساران متناقضان
تركيا والسعودية تنتهجأن مساران متناقضان
24 تشرين الثاني 2020
العلاقات السورية - الجزائرية خلال الأزمة
العلاقات السورية - الجزائرية خلال الأزمة
24 تشرين الثاني 2020
اجتماع المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي بحضور قائد الثورة
اجتماع المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي بحضور قائد الثورة
24 تشرين الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مؤتمر اللاجئين السوريين... هل سيضع حد لمعاناتهم؟
انتقادات أممية لسجل امريكا في حقوق الانسان
كيف ستكسب السعودية ود جو بايدن ؟
آل سعود.. واستمرار الانتهاكات لحقوق الانسان