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الخميس 26 تشرين الثاني 2020 ساعة 13:06

حماس: خيار الوحدة استراتيجي وقدمنا المبادرات والتنازلات لإتمامها

حماس: خيار الوحدة استراتيجي وقدمنا المبادرات والتنازلات لإتمامها
أكد الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم أن الوحدة الوطنية ثابت واستراتيجية لدى الحركة لا يمكن التنازل عنها، مشيرًا إلى أن حركته تحركت لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني منذ البداية، وقدمنا المبادرات السياسية والتنازلات من أجل إتمامها.

وقال قاسم في تصريحات إذاعية صباح الخميس: "نعمل مع الفصائل لإعادة حركة فتح والسلطة إلى المربع الوطني من أجل مواجهة المخاطر التي تعصف بالقضية، ومنها التطبيع، ويجب إتمام الوحدة على مبدأ الشراكة السياسية".

وأوضح أن العقبة الرئيسة للوصول إلى اتفاق مصالحة هي أن فتح ترى أن "المصالحة فرصة للتفرد بالقرار الفلسطيني، وإخراج الآخر الفلسطيني من المشهد الوطني، فحركة فتح تريد استمرار تفردها بالسلطة والمنظمة والقرار".

وأضاف أن "فتح تريد فقط إجراء انتخابات تشريعية، ورفضت تزامن الانتخابات مع الرئاسية والمجلس الوطني".

وأشار إلى أن حماس وكل الفصائل تدعو إلى تجديد الشرعيات الفلسطينية كافة، فمن حق الشعب اختيار من يمثلهم في المؤسسات القيادية المختلفة، وهذا ما لا تريده قيادة حركة فتح.

وتابع؛ "يوجد انقسام سياسي بين كل الفصائل من جهة، وحركة فتح من جهة أخرى التي تتمسك بالتنسيق الأمني، وحماس تعمل لتصويب السلطة ومسارها السياسي".

وأشار إلى أن حركته عقدت سلسلة اجتماعات في غزة مع الفصائل، وأجرى رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية عدة اتصالات مع قادة الفصائل لترتيب رؤية مشتركة لمواجهة التحديات التي تواجه القضية، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، والاتفاق على رؤية لعقد انتخابات عامة على مبدأ الشراكة السياسية.

وأكد أن تعزيز المواقف الموحدة بين فصائل المقاومة هي إحدى استراتيجيات حركة حماس لبلورة رؤية وطنية موحدة.

وشدد قاسم على أن حركته ستواصل مساعيها في العمل المشترك والانفتاح على الكل الوطني لإجبار حركة فتح للعودة إلى الصف الوطني.
رقم : 900096
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