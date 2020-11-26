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الخميس 26 تشرين الثاني 2020 ساعة 15:08

نتنياهو يستعد لانتخابات جديدة

نتنياهو يستعد لانتخابات جديدة
أفادت هيئة البث الإسرائيلي أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، عقد سلسلة لقاءات مع شخصيات في حزب "الليكود"، بشأن إجراء انتخابات داخلية فيه تمهيدا للانتخابات العامة.

ونقلت الهيئة عن مصادر، قولها، إن نتنياهو يعد العدة لتبكير الانتخابات، حيث أجرى أمس سلسلة لقاءات مع أعضاء كتلة الليكود البرلمانية حول هذه المسألة، لإجراء انتخابات تمهيدية في الحزب.

وأفادت المصادر بأن نتنياهو أكد خلال هذه اللقاءات أنه لا ينوي تمرير الميزانية العامة للعام المالي المقبل، مشددا على أن الهدف الآن هو الحفاظ على الحكومة الحالية قدر الإمكان.

من جهة أخرى، اتهم القيادي في حزب الليكود، زئيف ألكين، حزب "كاحول لافان" بزعامة وزير الحرب بيني غانتس، بجر الكيان نحو انتخابات رابعة من خلال إقدامه على تشكيل لجنة لتقصي حقائق قضية شراء الغواصات، واصفا هذه الخطوة باليائسة.

وقال ألكين إن رئيس حزب "يامينا"، نفتالي بينت، ينوي التحالف مع "يسار الوسط"، وأنه يمهد الطريق لذلك.
رقم : 900114
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