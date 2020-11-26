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الخميس 26 تشرين الثاني 2020 ساعة 15:11

أذربيجان تدين قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن قره باغ

أذربيجان تدين قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن قره باغ
أصدر البرلمان الأذربيجاني، اليوم الخميس، بيانا أدان فيه قرار مجلس الشيوخ الفرنسي الداعي إلى الاعتراف بـ"جمهورية قره باغ".

وقال مساعد الرئيس الأذربيجاني حكمت حاجييف إن باكو لا تعتبر قرار مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يدعو الحكومة إلى الاعتراف بناغورني قره باغ "وثيقة رسمية".

وأشار إلى أن :"الوثيقة المعتمدة تثير أسئلة جادة حول نوايا فرنسا وأنشطتها كعضو رئيس في مجموعة مينسك الدولية وعضوا دائما في مجلس الأمن الدولي".

يذكر أن مجلس الشيوخ الفرنسي كان قد وافق بأغلبية 305 أصوات على اقتراح الحكومة الفرنسية الاعتراف بجمهورية ناغورني قره باغ دولة مستقلة ذات سيادة.

وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، وقع قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا، فلاديمير بوتين وإلهام علييف ونيكول باشينيان، بيانًا مشتركًا بشأن الوقف الكامل للأعمال القتالية في ناغورني قره باغ. وبحسب البيان، تتوقف قوات أرمينيا وأذربيجان في مواقعهما، ثم يخضع عدد من المناطق لسيطرة باكو، ويقوم الطرفان بتبادل الأسرى، وتنتشر قوات حفظ السلام الروسية على طول خط التماس وممر لاتشين الذي يربط قره باغ في أرمينيا.

كما يتضمن الاتفاق أيضا رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ، برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.

واندلعت في 27 سبتمبر الاشتباكاتُ بين أذربيجان والأرمن، واستمرت على الرغمِ من الجهود الدوليةِ لوقفِ إطلاقِ النار الذي انهارَ عدةَ مراتٍ مع اتهامِ كلِ طرفٍ للآخر بارتكابِ انتهاكات.

يذكر ان القوات الاذربيجانية تمكنت خلال الاشتباكات الاخيرة التي استمرت 44 يوما من تحرير عدة مدن من ضمنها مدينة شوشا الاستراتيجية.
رقم : 900116
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