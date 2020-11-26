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الخميس 26 تشرين الثاني 2020 ساعة 15:12

سلاح البحر للجيش الايراني يحمل رسالة السلام للعالم

سلاح البحر للجيش الايراني يحمل رسالة السلام للعالم
 اكد قادة قوات جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية في برقيات تهنئة منفصلة بمناسبة اليوم الوطني للقوات البحرية، ان سلاح البحر الايراني يحمل رسالة السلام والاقتدار للعالم.

وبعث هولاء القادة برقيات التهنئة الى قائد القوات البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الادميرال حسين خانزادي، اكدوا فيها ان القوات البحرية جسدت اقتدار ايران خلال فترة الدفاع المقدس في مواجهة نظام صدام البائد الذي تلقى الدعم الكامل من دول المنطقة والقوى الاستكبارية غير ان هذه القوات سطرت بشجاعته ملحمة كبيرة خلال تلك الفترة.

واكد قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الايراني "علي رضا صباحي فرد" ان القوات البحرية في جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية جسدت عزمه في الدفاع عن الوطن وصون اقتدار البلاد وامنه.

وكان الامام الخميني (ره) قد اطلق على اليوم الـ 26 من تشرين الثاني اسم اليوم الوطني للقوات البحرية تقديرا لتضحيات هذه القوات و جهودها في سبيل الدفاع عن البلاد و مياهها الاقليمية خاصة خلال فترة الدفاع المقدس.
رقم : 900117
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