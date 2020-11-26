اصابات كورونا في لبنان مازالت مرتفعة

بعد مرور تقريبا اسبوعين من الاقفال العام في لبنان مازالت اصابات كورونا مرتفعة و سجل خلال ال24 الاخيرة 1636 اصابة جديدة.



و اعلنت وزارة الصحة في لبنان تسجيل 16 حالة وفاة و 1636 اصابة جديدة بفيروس كورونا في خلال الساعات ال 24 الاخيرة.



و بذلك وصل عدد المصابين بكورونا في لبنان منذ شهر شباط الماضي الى 124000 مصاب.



وفيما يتعلق باغلاق العام اعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اليوم الخميس ​، أنّ مجموع المحاضر المنظَّمة اعتبارًا من تاريخ 14 تشرين الثاني 2020، ولغاية 26 تشرين الثاني 2020، لمخالفة قرار التعبئة العامة الصادر عن ​وزارة الداخلية والبلديات​، منعًا لانتشار فيروس كورونا، هو 31804 محاضر.