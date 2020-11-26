اصابات كورونا في لبنان مازالت مرتفعة

بعد مرور تقريبا اسبوعين من الاقفال العام في لبنان مازالت اصابات كورونا مرتفعة و سجل خلال ال24 الاخيرة 1636 اصابة جديدة.
و اعلنت وزارة الصحة في لبنان تسجيل 16 حالة وفاة و 1636 اصابة جديدة بفيروس كورونا في خلال الساعات ال 24 الاخيرة.
و بذلك وصل عدد المصابين بكورونا في لبنان منذ شهر شباط الماضي الى 124000 مصاب.
وفيما يتعلق باغلاق العام اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اليوم الخميس ، أنّ مجموع المحاضر المنظَّمة اعتبارًا من تاريخ 14 تشرين الثاني 2020، ولغاية 26 تشرين الثاني 2020، لمخالفة قرار التعبئة العامة الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات، منعًا لانتشار فيروس كورونا، هو 31804 محاضر.