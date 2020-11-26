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الخميس 26 تشرين الثاني 2020 ساعة 15:47

ايران: تسجيل 13961 اصابة جديدة و 482 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

ايران: تسجيل 13961 اصابة جديدة و 482 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة
اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية سيما سادات لاري بان عدد الاصابات الجديدة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 13961 والوفيات 482 حالة، مشيرة الى ان اجمالي عدد المصابين بلغ 908346 والمتعافين 633275 والمتوفين 46689 شخصا.

وقالت لاري اليوم الاربعاء في تصريحها الصحفي اليومي: انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 13961 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى 908346 شخصا من ضمنهم 5849 في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة.

واضافت: ان اجمالي عدد المتعافين من المرض بلغ لحد الان 633275 فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 482 حالة وفاة جديدة ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 46689 شخصا.

واوضحت بانه تم لغاية الان اجراء 5 ملايين و 955 الفا و 724 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض وقالت ان محافظات "هرمزكان" و"فارس" و"كلستان" و"سيستان وبلوجستان" هي الان في الحالة البرتقالية او الصفراء فيما بقية المحافظات هي في الحالة الحمراء.
رقم : 900126
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