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الخميس 26 تشرين الثاني 2020 ساعة 15:49

اكثر من 2400 وفاة بكورونا خلال يوم واحد في الولايات المتحدة

اكثر من 2400 وفاة بكورونا خلال يوم واحد في الولايات المتحدة
في حصيلة يومية من الوفيات هي الأعلى في البلاد منذ أكثر من ستة أشهر، سجلت الولايات المتحدة، يوم أمس، أكثر من 2400 وفاة خلال 24 ساعة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، ونحو 200 ألف إصابة جديدة.

وأفادت بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم، بأن الولايات المتحدة سجلت الأربعاء وفاة أكثر من 2400 شخص جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية هي الأعلى على الإطلاق في هذا البلد منذ أكثر من ستة أشهر. نقلا عن"washingtonpost".

وأظهرت بيانات الجامعة التي تعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة "كوفيد-19" أنه بين الساعة 20:30 من مساء الثلاثاء والساعة 20:30 من مساء الأربعاء (فجر اليوم الخميس) سجلت الولايات المتحدة 2439 حالة وفاة ونحو 200 ألف إصابة جديدة بالفيروس.

وتتصدر الولايات المتحدة جدول كورونا من حيث عدد الاصابات والوفيات في العالم.
رقم : 900127
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