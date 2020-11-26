مصر تحذر مواطنيها من السفر إلى إثيوبيا

حذرت وزارة السياحة والآثار المصرية، الخميس، مواطنيها من السفر إلى إثيوبيا، على خلفية الحرب الدائرة هناك في إقليم تيجراي، شمالي البلاد.



وطالبت الوزارة، المصريين الموجودين في إقليم "تيجراي" بتوخى الحذر ‏والابتعاد عن أماكن التجمعات في ظل الظروف الراهنة.



وشددت الوزارة، على ضرورة حصول الراغبين في التوجه إلى الأراضي الإثيوبية بغرض العمل على تأشيرة عمل مسبقة من السفارة الإثيوبية بالقاهرة، وفق صحف مصرية.



وأعلنت الحكومة الإثيوبية، بدء العملية العسكرية نحو مدينة ميكيلي عاصمة الإقليم، في خطوة سماها رئيس الوزراء "آبي أحمد علي"، المرحلة الأخيرة من معركة تنفيذ القانون في الإقليم المتمرد.



وبدأت في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مواجهات مسلحة بين الجيش الإثيوبي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" في الإقليم.