الشيخ ياسين: مسار التطبيع لا تاثير له على القضية الفلسطينية

هنأ رئيس "لقاء علماء منطقة صور" الشيخ علي ياسين "محور المقاومة عموما، والشعب الفلسطيني خصوصا، بانتصار الاسير ماهر الاخرس، مؤكدا "ان انتصاره حجة على كل من يتحجج بعدم وجود امكانات للمواجهة والانتصار، مشددا على "ان الوعي والارادة هما الاساس لبناء الانتصار".



ورأى "ان مسار التطبيع لا تأثير له على القضية الفلسطينية، والمطبعين لن يسببوا اي خدش في القضية، والعدو لا يستهلك هذا التطبيع سوى في الاعلام، لانه يدرك ان تلك الانظمة مجرد افراد وخيار الشعوب مختلف".



ودعا "لدعم الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات بكل السبل الممكنة، خصوصا في ظل الازمات الاقتصادية والصحية".