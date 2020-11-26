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الخميس 26 تشرين الثاني 2020 ساعة 18:13

هكذا يبرر رئيس الإمارات تطبيع بلاده مع كيان الاحتلال

هكذا يبرر رئيس الإمارات تطبيع بلاده مع كيان الاحتلال
ادعى الرئيس الإماراتي الشيخ "خليفة بن زايد"، الخميس، بأن تطبيع بلاده مع كيان الاحتلال الاسرائيلي رافد من روافد السلام يدعم طموحات شعوب المنطقة في الرخاء والتقدم".

جاء ذلك في كلمة له بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الـ17 للمجلس الوطني الاتحادي (البرلمان)، وفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وأضاف الشيخ "خليفة" أن "الأهمية الاستراتيجية لمنطقتنا جعلت أمنها واستقرارها جزءا من الأمن والاستقرار الدوليين".

وتابع: "كان علينا أن نكيف دائما سياستنا مع ما يدعم مرتكزات أمن واستقرار دولتنا ومنطقتنا، على قاعدة الالتزام بمبادئ القانون الدولي، والتعايش السلمي وحل الخلافات بالحوار".

وأشار إلى أن جائحة كورونا والآثار المترتبة عليها غيرت كل شيء في حياة البشر وأوضاع الدول وبدلت أولويات الحكومات، وتسببت بجمود الاقتصاد العالمي.

وكان إعلان الإمارات والبحرين تطبيع علاقتهما مع الاحتلال الإسرائيلي بشكلٍ علني، قد أثار موجة ردود فعل عربية ودولية واسعة، رافضة ومستنكرة بالاتفاق، معتبرين ذلك تفريط بحقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية وخدمة للمشروع الصهيوني وكافة المشاريع الأخرى التي تستهدف المنطقة بما فيها دول الخليج الفارسي.
رقم : 900150
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