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الخميس 26 تشرين الثاني 2020 ساعة 18:15

رئيس كيان الاحتلال يستقبل وفدا بحرينيا يضم ممثلين عن العائلة الملكية

يستقبل رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي، رؤوفين رفلين، في مقره الرئاسي في القدس الغربية المحتلة، اليوم الخميس، وفدا من البحرين يضم ممثلين عن العائلة الملكية البحرينية ومسؤولين آخرين.

ووفقا لـ"هيئة البث" الإسرائيلية، فإن الوفد سيترأسه، رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي،  الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي قد صدق، في وقت سابق على اتفاق التطبيع مع البحرين، ليصبح بذلك ساري المفعول بحسب القانون في "إسرائيل".

ويأتي الإعلان عن التطبيع الإسرائيلي-البحريني بعد اتفاق تطبيع الإمارات علاقاتها مع "إسرائيل"، الذي قوبل بتنديد فلسطيني واسع، فاعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية "خيانة" من أبو ظبي وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

 
رقم : 900151
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