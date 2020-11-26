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الخميس 26 تشرين الثاني 2020 ساعة 18:17

المقداد يؤدي اليمين أمام الرئيس السوري

المقداد يؤدي اليمين أمام الرئيس السوري
أدى الدكتور فيصل المقداد اليوم الخميس اليمين الدستورية أمام الرئيس السوري بشار الأسد وزيرا للخارجية والمغتربين.

وأكد الرئيس الأسد خلال استقباله الوزير المقداد بعد أداء اليمين على الدور المهم الذي تؤديه وزارة الخارجية سواء من خلال مجابهة الحرب السياسية والدبلوماسية وتفنيد حملات التشويه والتضليل التي تتعرض لها سوريا أو من خلال تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة والحليفة وفتح آفاق جديدة للتعاون معها في مختلف المجالات.

كما أشار الرئيس الاسد إلى أهمية التواصل المستمر مع الجاليات السورية في دول الاغتراب، وتكثيف الجهود المبذولة من قبل وزارة الخارجية وجميع مؤسسات الدولة وبالتنسيق مع الدول الصديقة من أجل تسريع عودة اللاجئين السوريين وتهيئة الظروف المناسبة لهم في مدنهم وقراهم.

حضر مراسم أداء اليمين رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس.
رقم : 900152
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