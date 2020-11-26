​​​​​​​تركيا توجه انتقادات حادة لفرنسا والسبب..قره باغ

وجه وزير الدفاع التركي خلوصي أكار انتقادات شديدة اللهجة إلى باريس، على خلفية تبني مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قرار يوصي الحكومة بالاعتراف باستقلال منطقة قره باغ.





وقال أكار، في تصريحات أدلى بها اليوم الخميس لوكالة "الأناضول" التركية الرسمية، تعليقا على القرار المذكور: "أثبتت فرنسا مرة أخرى أنها جزء من المشكلة وليس الحل في قره باغ".



ولفت الوزير إلى أنه يتعين على فرنسا بصفتها الرئيس المشارك في مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أن تلتزم الحياد، مضيفا: "لكنها لا تفعل ذلك.. قرار مجلس الشيوخ الفرنسي يمثل مؤشرا واضحا يسلط الضوء على أسباب عدم إحراز تقدم في تسوية نزاع قره باغ تحت إشراف مجموعة مينسك على مدى ثلاثة عقود".



كما تطرق وزير الدفاع في المقابلة إلى مواضيع أخرى، منها حادث تفتيش سفينة تركية ضمن عملية "إيريني" في البحر المتوسط التي أطلقها الاتحاد الأوروبي بهدف الرقابة على تطبيق حظر تصدير السلاح إلى ليبيا.



وندد أكار بالتصريحات الغربية حول الحادث، مضيفا: "يحاولون إلقاء اللوم على بعضهم البعض لأنهم يعلمون أن هناك وضعا مخالفا للقوانين".



واتهم الوزير المسؤولين الغربيين بمحاولة "تشويه الحقائق"، مشددا على أن فرنسا خاصة تحاول تبرير تصرفات سفنها في المتوسط من خلال الربط بين عملية "إيريني" وعمليات حلف الناتو في المتوسط، ولا تقبل أنقرة بهذا النهج.



كما علق الوزير على توقيع الإمارات اتفاقية تتيح لها تشغيل مطار في أفغانستان، مشيرا إلى ضرورة "مراجعتها من منظور قانوني وتشغيلي".