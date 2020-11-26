الصفحة الرئيسية
0
الخميس 26 تشرين الثاني 2020 ساعة 19:46

ايران مستعدة لنقل تجاربها في توليد الكهرباء لليمن

ايران مستعدة لنقل تجاربها في توليد الكهرباء لليمن
اعلن سفير ايران لدى اليمن عن استعداد ايران لوضع تجاربها في مجال توليد الكهرباء تحت تصرف اليمن.

أعلن السفير الايراني في اليمن حسن ايرلو عن ذلك لدى لقائه بوكيل وزارة الكهرباء والطاقة في حكومة الانقاذ الوطني في اليمن "عبدالغني المداني"، حيث بحث معه سبل نقل تجارب ايران الفنية في مجال انتاج الكهرباء الى اليمن.

وكتب ايرلو في تغريدة له على موقع "تويتر" ان الجانبين تطرقا خلال اللقاء الى سبل توثيق التعاون الثنائي والتوقيع على اتفاقيات حول توليد الكهرباء.

واضاف اننا ناقشنا ايضا موضوع تدريب الكوادر العاملة في وزارة الكهرباء اليمنية على ايدي المهندسين الايرانيين في وزارة الكهرباء الايرانية.
رقم : 900165
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس روحاني يرعى مراسم تدشين 3 مشاريع نفطية وبتروكيمياوية
الرئيس روحاني يرعى مراسم تدشين 3 مشاريع نفطية وبتروكيمياوية
العويل هو المطلوب.. كيف نجح الردع اليمني في ايلام السعودية؟
العويل هو المطلوب.. كيف نجح الردع اليمني في ايلام السعودية؟
26 تشرين الثاني 2020
السلاح البريطاني يقتل الشعب اليمني بأيدٍ سعودية وإماراتية
السلاح البريطاني يقتل الشعب اليمني بأيدٍ سعودية وإماراتية
26 تشرين الثاني 2020
طائرات حديدية متطورة للسقوط والتحطُّم
طائرات حديدية متطورة للسقوط والتحطُّم
26 تشرين الثاني 2020
تخت روانجي: أميركا تعمل على نهب نفط وثروات الشعب السوري
تخت روانجي: أميركا تعمل على نهب نفط وثروات الشعب السوري
26 تشرين الثاني 2020
ناقوس الخطر يدق أبواب السعودية
25 تشرين الثاني 2020
روحاني: على الحكومة الأمريكية القادمة التعويض عن أخطاء الماضي
روحاني: على الحكومة الأمريكية القادمة التعويض عن أخطاء الماضي
25 تشرين الثاني 2020
قائد الثورة: التعبئة ثروة كبيرة وهبة إلهية للشعب الإيراني
قائد الثورة: التعبئة ثروة كبيرة وهبة إلهية للشعب الإيراني
25 تشرين الثاني 2020
ما السر وراء تصعيد الهجمات ‘‘الاسرائيلية‘‘ على سوريا ؟
ما السر وراء تصعيد الهجمات ‘‘الاسرائيلية‘‘ على سوريا ؟
25 تشرين الثاني 2020
خيار بايدن الوحيد لفك العزلة عن أمريكا
خيار بايدن الوحيد لفك العزلة عن أمريكا
25 تشرين الثاني 2020
روحاني: ايران بقدراتها المحلية قادرة على الانتاج الوفير للقاح كورونا
روحاني: ايران بقدراتها المحلية قادرة على الانتاج الوفير للقاح كورونا
24 تشرين الثاني 2020
تركيا والسعودية تنتهجأن مساران متناقضان
تركيا والسعودية تنتهجأن مساران متناقضان
24 تشرين الثاني 2020
العلاقات السورية - الجزائرية خلال الأزمة
العلاقات السورية - الجزائرية خلال الأزمة
24 تشرين الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مؤتمر اللاجئين السوريين... هل سيضع حد لمعاناتهم؟
انتقادات أممية لسجل امريكا في حقوق الانسان
كيف ستكسب السعودية ود جو بايدن ؟
آل سعود.. واستمرار الانتهاكات لحقوق الانسان