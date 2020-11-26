حزب الله: السيد الصادق المهدي كان مدافعاً عن فلسطين والمقاومة

تقدم حزب الله الى أُسرة الراحل الكبير السيد الصادق المهدي وحزب الأمة وطائفة الأنصار الأعزاء وأبناء الشعب السوداني بأحر التعازي، وقال في بيان له مساء اليوم:"نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم عائلته وأنصاره ومحبيه الصبر والسلوان".



وتابع البيان "لقد عُرف الراحل الكبير بحرصه البالغ على وحدة الشعب السوداني والحفاظ على هويته الوطنية والإسلامية".



وختم البيان "كان علماً من أعلام الفكر والجهاد ضد قوى الإستكبار والهيمنة ومدافعاً عن القضية الفلسطينية ونهج المقاومة، رافضاً كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني خاصة ما حصل مؤخراً بين السلطات الحاكمة في السودان وكيان العدو".