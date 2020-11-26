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الخميس 26 تشرين الثاني 2020 ساعة 21:38

تأكيداً لخيانة الأمة العربية... وفد بحريني بضيافة نتيناهو !!

تأكيداً لخيانة الأمة العربية... وفد بحريني بضيافة نتيناهو !!
ووفقا لـ"هيئة البث" العبرية، فإن الوفد سيترأسه، رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

ومن المقرر أن تفتتح "إسرائيل" سفارة لها في العاصمة البحرينية المنامة في الرابع من شهر ديسمبر المقبل وفقا لهيئة البث الرسمية، فيما قدمت المملكة طلبا رسميا للسلطات الصهيونية لفتح سفارة في تل أبيب.

يذكر أن مجلس الوزراء الصهيوني قد صادق، في وقت سابق على اتفاق التطبيع مع البحرين، ليصبح بذلك ساري المفعول.

ووفق ما عرض على الكنيست فإن إقامة العلاقات بين الطرفين تشمل اعتراف كل طرف بسيادة الطرف الآخر فضلا عن إقامة علاقات صداقة وتعاون وحل الخلافات بطرق سلمية.

ويجعل هذا الاتفاق من البحرين رابع دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية كاملة مع كيان العدو الصهيوني، بعد مصر والأردن والإمارات.

وفي وقت سابق كان قد اجتمع في المنامة أعضاء أول وفد تجاري إسرائيلي الى البحرين مع وزير التجارة والصناعة والسياحة  البحريني الشيخ زياد الزياني، إضافة إلى رجال أعمال ومصارف كبار في المملكة.

وترأس الوفد الإسرائيلي رئيس اتحاد أرباب الصناعة رون تومير، ويشارك فيه كبار رجال الأعمال والمصرفيين في الكيان الإسرائيلي.

وتهدف زيارة الوفد إلى دفع العلاقات التجارية والأخرى بين الجانبين وخاصة في حقل المصارف، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وجاء في بيان صدر عن مكتب الوزير البحريني الزياني، أمس الأربعاء، أنه رحب بالوفد الإسرائيلي، مشيرا إلى أن "إنشاء العلاقات الاقتصادية بين الجانبين يشكل خطوة هامة نحو ترسيخ اتفاقيات السلام" وأضاف أن الجانبين يعتبران أن هناك مجالا واسعا للتعاون والتعامل بينهما على الساحة الاقتصادية، إضافة إلى الساحات الأخرى.معتبرا أن زيارة الوفد الإسرائيلي تفسح المجال أمام توطيد العلاقات بين الطرفين.

ومن جانبه قال رئيس وفد الكيان الإسرائيلي رون تومير إن "التعاون بين الجانبين يشكل فرصة ذهبية للصناعات الإسرائيلية وللاقتصاد في كلاهما"، مؤكدا أن هناك شركاء حقيقيين في الجانب البحريني على هذا الطريق.

وقد قامت الحكومة البحرينية قبل شهرين بالتوقيع على اتفاقية التطبيع مع الكيان الاسرائيلي في واشنطن برعاية اميركية مما اثار سخط الشارع العربي والاسلامي وخاصة الشعب البحريني .

 
رقم : 900182
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