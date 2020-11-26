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الخميس 26 تشرين الثاني 2020 ساعة 21:43

رسالة شديدة اللهجة من مفتي عمان لكبار مسؤولي السعودية

رسالة شديدة اللهجة من مفتي عمان لكبار مسؤولي السعودية
بعث مفتي سلطنة عُمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، رسالة شديدة اللهجة للمسؤولين في السعودية وخاصة المؤسسات الدينية .

واستنكر مفتي سلطنة عُمان سكوت مسؤولي السعودية على تطاول الكاتب المقرب من الديوان تركي الحمد على الرسول ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ وإساءته للإسلام.

ورد مفتي سلطنة عُمان في بيان شديد اللهجة على من ينادي بأن عقيدة النبي محمد (ص) بحاجة لمن يصححها وأن النبي محمد جاء مصححا لعقيدة النبي إبراهيم، في إشارة لتغريدة تركي الحمد القديمة التي أعيد تداولها وتسببت في هجوم عنيف عليه.

ووصف الشيخ أحمد الخليلي، تركي الحمد ـ دون التصريح باسمه ـ بأنه “مخذول ختم الله على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة”

وأضاف مفتي عُمان: “رسل الله تعالى بعثهم الله جميعا بدين واحد لم يتفرقوا فيه، فعقيدتهم جميعا عقيدة واحدة، وهي الإيمان بوحدانية الله تعالى، وبجميع ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله.”

وتابع قائلا: “وقد اختلفت شرائعهم بحسب اختلاف الأمم التي بعثوا فيها، ولم يكن أحد منهم مكذبا لغيره وإنما كان كل منهم مصدقا لمن قبله ومبشرا بمن بعده..”

كما وجه مفتي سلطنة عمان انتقادات حادة للمسؤولين والمؤسسات الدينية في المملكة بقوله:”وأعجب من ذلك أن تسكت المؤسسات الدينية عن مثل هذا الهراء، ولا تزهق الباطل بالحق، كأنها غير مسؤولة عن ذلك أمام الله، والله المستعان”.

واعتبر ناشطون أن مفتي عُمان إنما يردّ بتغريدته هذه على تغريدة لتركي الحمد كتبها في 23 ديسمبر 2012.

 
رقم : 900185
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