الاحتلال ‘‘الاسرائيلي‘‘ يدمّر بيوت قرية بالضفة الغربية ويشرد اصحابها

هدمت سلطات كيان الاحتلال الإسرائيلي مباني في قرية فصايل البدوية بالضفة الغربية المحتلة، وشرّدت خمسة واربعين فلسطينيا.



وقال المجلس البلدي في القرية انّ قوات الاحتلال اقتحمت القرية بالجرافات والجنود بدون ايّ انذارٍ مسبق.



واضاف المجلس اَنّ الاحتلال دمّر البيوت وشرّد اصحابها. وتقع قرية فصايل في حدود محافظة أريحا ويبلغ عدد سكانها نحو الفين وخمسمئة شخص، ويعمل معظمهم بالزراعة والرعي. وتعتبر بيوتهم بدائية بسيطة تشبه الأكواخ.



وزعمت سلطات الاحتلال اَنّ المباني والخيام المهدّمة كانت مبنية بشكل غير قانوني في مستوطنة بتسائيل بالقرب من أريحا بالمنطقة.