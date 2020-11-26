اليمن..العدوان السعودي يواصل خروقات وقف إطلاق النار

أوضح مصدر عسكري في غرفة عمليات اعادة الانتشار بالحديدة أن اجمالي خروقات العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بلغ بـ378 خرقا خلال 24ساعة تنوع ما بين ضرب طيران إستطلاع وتحليق لطيران إستطلاع وحربي وقصف مدفعي وإطلاق نار وتحصين .



وأكد المصدر ان خروقات قوى العدوان في الحديدة تنوعت ما بين 2 ضرب طيران إستطلاع و 24 عملية تحليق طيران إستطلاع و حربي و 318 أطلاق نار و 33 قصف مدفعي و 1 تحصين .



وأضاف المصدر أن قوى العدوان ارتكبت 12 خرقا في كيلو16 توزعت بين ضرب مدفعي وإطلاق نار بمختلف الأعيرة .



كما وأفاد إلى أن خروقات العدوان في شارع الخمسين بلغت 30 خرقا و في شارع صنعاء بلغت 2 خروقات و في مدينة الشعب بلغت 1خرقا و في مدينة الجبلية 28 خرقا و في مدينة التحيتا بلغت 216 خرق .



و أشار المصدر إلى أن قوى العدوان ارتكبت 89 خرقا في مدينة الدريهمي وحيس والفازة والجاح والمنظر .