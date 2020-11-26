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الخميس 26 تشرين الثاني 2020 ساعة 22:49

​​​​​​​ روسيا تعتبر واشنطن المسؤولة عن الأزمة في الأمم المتحدة

​​​​​​​ روسيا تعتبر واشنطن المسؤولة عن الأزمة في الأمم المتحدة
أكد نائب مبعوث روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن هناك ثمة أزمة في الأمم المتحدة، وأنها مرتبطة بسياسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بوليانسكي خلال اجتماع تحت عنوان "العالم دون الأمم المتحدة": "الأزمة القائمة حاليا موجودة فعلا، ولكنها ليس في الأمم المتحدة، في حال كنا صادقين، فإنها مرتبطة بسياسة دولة واحدة وهي الولايات المتحدة الأمريكية، ولو كانت دولة كبيرة جدا ونافذة جدا، والأزمة ترتبط بسعي هذه الدولة لتطبيق سيطرتها على كل شيء، وتسوية مختلف المسائل الدولية عوضا عن الآخرين، وتطبيق قوانينها خارج أراضيها ومراقبة تنفيذ قراراتها التي تفرض خارج البلاد أو على المستوى العالمي".

واضاف الدبلوماسي الروسي: "الأزمة في الأمم المتحدة ترتبط بهذا السبب بالذات، وكل الأسباب الأخرى ليست سوى مقالب أطفال".

وأكد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة أنه آن الأوان لإدخال إصلاحات على مجلس الأمن الدولي، لافتا إلى أنه لا أحد يعارض ذلك، وأن هذه العملية تسير بشكل طبيعي، ووصف بأنها يجب أن تكون "عملية تطور وليست عملية ثورية".

كما أشار بوليانسكي إلى أنه من الصعب تحديد كيف ستتصرف الولايات المتحدة تجاه الأمم المتحدة تحت قيادة جو بايدن، الذي فاز في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.
رقم : 900197
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