الأمن العراقي يضبط متفجرات تحوي 700 كغم من الـ C4 غرب بغداد

اعلن الأمن الوطني العراقي اليوم الخميس، عن ضبط متفجرات تحوي 700 كغم من مادة الـ"C4" شديدة الانفجار غرب بغداد.



وحسب "السومرية نيوز"، فقد قال الأمن الوطني في بيان مقتضب، إنه "تم ضبط في غرب بغداد كدس متفجرات يحوي على 700 كغم من مادة ال C4"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.



وفي خبر لاحق، كشف الامن الوطني، تفاصيل المتفجرات التي تم العثور عليها غرب بغداد، مؤكداً أنها كانت مخزونة لغرض تنفيذ عمليات "إرهابية" في عدد من المحافظات.



وقال الامن الوطني في بيان، إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة؛ تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في غرب العاصمة بغداد من ضبط اكبر وأهم مخبأ لقاطع الجنوب التابع لولاية العراق الإرهابية؛ والذي يحوي على (700) كغم من مادة ال (C4) شديدة الانفجار معبئة باكياس كبيرة الحجم".



وأضاف: "كانت مخزونة لغرض تنفيذ عمليات إرهابية واسعة في عدد من المحافظات لزعزعة أمن واستقرار البلاد".