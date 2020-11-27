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الجمعة 27 تشرين الثاني 2020 ساعة 09:25

فنزويلا تستانف تصدير النفط للصين رغم العقوبات الأميركية

فنزويلا تستانف تصدير النفط للصين رغم العقوبات الأميركية
أفادت وكالة "​رويترز​" استنادا إلى بيانات مواقع رصد مختصة ووثائق داخلية لشركة PDVSA ​النفط​ية الفنزويلية، بأن ​فنزويلا​ استأنفت تصدير النفط للصين رغم ​العقوبات الأميركية​ ضدها.

وحسب "رويترز"، فإن شركتي CNPC وPetroChina ​الصين​يتين للنفط توقفت عن تسلم الشحنات في الموانئ الفنزويلية منذ أغسطس 2019، بعد أن قامت ​الولايات المتحدة​ بتشديد العقوبات ضد قطاع النفط الفنزويلي.

وأشارت بيانات موقع TankerTrackers لرصد حركة ناقلات النفط، إلى أن ناقلة "كيوتو" أصبحت أول السفن التي استأنفت نقل الشحنات من فنزويلا. حيث قامت بشحن 1.8 مليون برميل من النفط في ميناء خوسيه الفنزويلي في أغسطس الماضي.

كما أفادت معطيات موقع Refinitiv Eikon بتفريغ حمولة النفط الفنزويلي للناقلة Warrior King في ميناء صيني، وتحميل عدة ناقلات أخرى لشركة PetroChina بالنفط في فنزويلا في نوفمبر الجاري.

يذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على فنزويلا، بما في ذلك على قطاعها النفطي​.
رقم : 900225
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