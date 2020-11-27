روسيا تطالب زعيم بيلاروسيا بإصلاحات دستورية

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف،لرئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو إن عليه الالتزام بالاتفاقات مع الكرملين والمضي قدما في إقرار تعديلات دستورية لنزع فتيل أزمة سياسية في البلاد بعد احتجاجات استمرت أشهراً.



ووعد لوكاشينكو، الذي يواجه مطالبات بالتنحي بعد انتخابات رئاسية في 9 أغسطس الماضي، يقول محتجون إنها زُورت، في محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 14 سبتمبر بأنه سيدخل إصلاحات على دستور بلاده.



ونفى لوكاشينكو تزوير الانتخابات، وحصل على قرض بـ1.5 مليار دولار من موسكو التي يعد دعمها السياسي ضرورياً لبقائه في السلطة، وقال بعد ذلك إن "بيلاروسيا قد تجري انتخابات جديدة بمجرد إقرار التعديلات الدستورية".



وقال لافروف للوكاشينكو خلال زيارة لمينسك: "كما أكد الرئيس بوتين أكثر من مرة، نحن مهتمون برؤية تلك المبادرات تتحقق".



ولم يفصح لافروف علناً عن المبادرات الأخرى التي ترغب موسكو في تنفيذها.



وقال لافروف: "بالطبع لنا مصلحة في أن يكون الوضع هادئاً ومستقراً ونعتقد أن بداية الإصلاح الدستوري الذي طرحته قيادة البلاد سيسهم في ذلك".