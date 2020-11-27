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الجمعة 27 تشرين الثاني 2020 ساعة 09:35

بيدرسن يبحث آخر المستجدات في سوريا مع بن فرحان

بيدرسن يبحث آخر المستجدات في سوريا مع بن فرحان
أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، أنه بحث التسوية السورية مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.

وكتب بيدرسن على "تويتر" أنه جرى بينه وبين الوزير السعودي "تبادل الآراء حول الوضع على الاتجاه السياسي وآفاق التقدم بالعملية" السياسية في سوريا.

وأضاف: "نواصل بحث مدى تقدمنا نحو تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وسبل المضي قدما بذلك".

والتقى بيدرسن الأسبوع الماضي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم 19 نوفمبر ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم 21 نوفمبر.

ويأتي ذلك قبيل اجتماع جديد للجنة الدستورية السورية في جنيف، من المقرر أن يستمر من 30 نوفمبر إلى 4 ديسمبر.
رقم : 900233
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