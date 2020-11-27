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الجمعة 27 تشرين الثاني 2020 ساعة 09:37

نتنياهو: وصول فلاي دبي الى ‘‘اسرائيل‘‘ انجاز تاريخي

نتنياهو: وصول فلاي دبي الى ‘‘اسرائيل‘‘ انجاز تاريخي
وصف رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وصول طائرة "فلاي دبي" إلى الاراضي المحتلة،  بأنه "حدث تاريخي".

وزعم نتنياهو أن عشرات الرحلات الجوية ستلحق ب "فلاي دبي" الى دبي والبحرين والسودان والشرق الاوسط.

ورأى نتنياهو أن مستقبلا جديدا ينتظر منطقة الشرق الاوسط، حسب زعمه.

و قال نتنياهو: "سنعمل على تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والزراعة والاستثمار".

وأطلقت شركة طيران إماراتية يوم الخميس أولى رحلاتها المباشرة نحو "تل أبيب"، بعد شهرين من تطبيع العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة والكيان الاسرائيلي برعاية أميركية.

وقبل 3 أسابيع هبطت في مدينة دبي أول رحلة جوية للشركة نفسها تقل وفدا سياحيا إسرائيليا إلى الإمارات عقب رحلة استغرقت 3 ساعات تقريبا.

واتفقت الإمارات والكيان إلاسرائيلي على إطلاق رحلات تجارية منتظمة بينهما، فيما نقلت رحلات أخرى مؤخرا وفودا تجارية وحكومية.

ووقعت الإمارات والبحرين اتفاقيتي تطبيع مع الكيان إلاسرائيلي في احتفال بالبيت الأبيض في سبتمبر/أيلول الماضي.
رقم : 900234
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